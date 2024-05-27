Kuyumcunun 'en güvendiğim' dediği kişiden milyonluk vurgun

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Ufuk Aydın, yaklaşık 7 aydır kasada sürekli eksik çıkması üzerine durumdan şüphelendi.

İş yerindeki kamera sayısını arttıran Aydın, personeline fark ettirmeden takibe başladı. Aydın, kamera görüntülerinde hırsızın “Çok güvenmiştim” dediği H.G. isimli elemanı olduğunu fark edince harekete geçti. Aydın, 7 aylık süreçte kendisini yaklaşık 1 milyon TL zarara uğratan H.G. için polis karakoluna şikayette bulundu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, şüpheli şahsın masanın üzerinde duran parayı aldı. Cep telefonuyla birlikte cebine koyduğu anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"7 AY İÇERİSİNDE 1 MİLYON LİRA CİVARINDA HIRSIZLIK OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Kasada eksik çıkması üzerine durumdan şüphelenerek kamera sayısını arttırdıklarını ifade eden Kuyumcu Ufuk Aydın, “40 yıllık kuyumculuk mesleğini icra ediyorum. İş yerimizin kasasında yaklaşık 7 aydır eksikler çıkıyor, bu eksikleri bulmak adına araştırmalar yaptık. İş yerimize ilave 6 adet güvenlik kamerası daha ekledik. İş yerimizdeki hırsızlık yapan elemanımızı bu şekilde yakalamış olduk. Bu elemanımız en son aklımıza gelecek elemanımızdı çünkü kendisine çok güvenmiştim, benden sonra yetkili insandı, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Tahmini 7 ay içerisinde 1 milyon lira civarında hırsızlık olayı gerçekleştirdi” diye konuştu.