Kuyumcuya 'oyuncak silahlı' soygun girişimi: Trajikomik anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuyumcuya 'oyuncak silahlı' soygun girişimi: Trajikomik anlar kamerada

Bursa'da soyguncu, işyeri sahibine silah çektikten sonra altınları çantaya doldurmasını söyledi. Fakat beklediği gibi olmadı çünkü soyguncunun elindeki oyuncak silah olduğu anlaşılınca dayak yemekten kurtulamadı. Trajikomik anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesinde kuyumculuk yapan Tamer Ekim, dükkanda oturduğu esnada içeri giren kar maskeli bir kişi tarafından kendisine silah doğrultuldu.

Panikleyen kuyumcu, saldırganın uzattığı çantaya altınlara doldurmaya başladı. Kuyumcu tezgahının arkasına doğru yaklaşan saldırganın elindeki silahın oyuncak olduğu anladı.

Dükkan sahibi Ekim, çantayı bırakıp saldırgana vurmaya başladı. Panikleyen şüpheli hemen kapıya doğrulup hızla kayıplara karışırken, trajikomik anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

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Aynı kuyumcunun 10 yıl önce soyulduğu, 5 yıl önce de soyguncuların teşebbüste bulunduğu öğrenildi.

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Polisin geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Kuyumcuya 'oyuncak silahlı' soygun girişimi: Trajikomik anlar kamerada

Kuyumcuya 'oyuncak silahlı' soygun girişimi: Trajikomik anlar kamerada

Kuyumcuya 'oyuncak silahlı' soygun girişimi: Trajikomik anlar kamerada

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