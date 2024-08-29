Kuyumcuya silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuyumcuya silahlı saldırı

Antalya'da bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi kasığından yaralanırken kurşunu biten saldırganlar kuyumcu çalışanları tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıd

Silahlı saldırı Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya gelen M.Ç. ve T.Ç. arasında işletme sahipleri arasında tartışma yaşandı.

Kuyumcudan çıkarak 07 ATG 059 plakalı araca binen iki kişi işletmenin arka sokağına geldi. Bir süre araçta bekleyen M.Ç. ve T.Ç burada ilk önce yanlarında bulunan tabanca ile birkaç el havaya ateş açtı. Silah sesini duyarak gelen H. Ç.' de kurşunların hedefi oldu.

Rastgele ateş açan saldırganlar kurşunların bitmesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışırken kuyumcuda görevli diğer çalışanlar tarafından durdurularak araçtan indirildi. Bu sırada olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çalışanlar tarafından darp edilen saldırganları olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Kasığından yaralanan H. Ç. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, iki saldırgan ise gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada 14 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi.

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