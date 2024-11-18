Kuyumcuya silahlı saldırı kameralara anbean yansıdı

Kaynak: İHA
Kuyumcuya silahlı saldırı kameralara anbean yansıdı

Beylikdüzü'nde bir kuyumcu dükkanına yönelik yapılan silahlı saldırı kameralara saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde sabah 08.00 sıralarında yaşanan olayda motosikletli iki saldırgan, kuyumcu dükkanına kurşun yağdırmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kuyumcu dükkanında hasar meydana gelmişti. Aynı kuyumcunun geçtiğimiz ay da saldırganların hedefi olduğu ortaya çıkmıştı.

Sabah saatlerinde yaşanan saldırının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde dükkanın önüne gelen motosikleti iki kişi, kuyumcuya kurşun yağdırıyor. Kask takan şahıslar, olay yerinden motosikletle kaçıyor.

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