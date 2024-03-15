Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar o sözü duyunca arkalarına bakmadan kaçtı

Küçükçekmece’nin İkitelli caddesindeki bir kuyumcuda 9 Mart Cumartesi günü saat 12.40 sıralarında meydana gasp olayı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen 2 kişi kuyumcuya geldi. İşyeri sahibinin yalnız olmasını fırsat bilen şüpheliler, B.K.'den silah tehdidiyle ellerindeki torbaya altınları doldurmasını istedi.
İşyeri sahibi 9 bileziği şüphelilere uzattığı sırada, "Polis geliyor" diye bağırdı. Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheliler torbayı alıp havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, olayın güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin olayın ardından kaçarken havaya ateş ettiği anlar görülüyor.
Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 adet 7.65 çapta boş kovan bulunurken, havaya açılan ateş sırasında kurşunlardan birinin park halindeki bir otomobile isabet ettiği belirlendi.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini de tespit etti ve şüpheliler Selim B. ile Ferhat B.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullandıkları değerlendirilen ruhsatsız 2 tabancayla 39 mermi ele geçirildi.
Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin poliste daha önce suç kayıtlarının olduğu da tespit edilirken, şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.