Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar o sözü duyunca arkalarına bakmadan kaçtı

Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar o sözü duyunca arkalarına bakmadan kaçtı
Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de kuyumcuyu silah tehdidiyle gasp eden şüpheliler, "Polis geliyor" sesini duyunca kaçarken, ekipler iki şahsı da düzenlediği operasyonla yakaladı.
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Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar o sözü duyunca arkalarına bakmadan kaçtı 1

Küçükçekmece’nin İkitelli caddesindeki bir kuyumcuda 9 Mart Cumartesi günü saat 12.40 sıralarında meydana gasp olayı meydana geldi.

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Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar o sözü duyunca arkalarına bakmadan kaçtı 2

Edinilen bilgiye göre, yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen 2 kişi kuyumcuya geldi. İşyeri sahibinin yalnız olmasını fırsat bilen şüpheliler, B.K.'den silah tehdidiyle ellerindeki torbaya altınları doldurmasını istedi.

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Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar o sözü duyunca arkalarına bakmadan kaçtı 3

İşyeri sahibi 9 bileziği şüphelilere uzattığı sırada, "Polis geliyor" diye bağırdı. Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheliler torbayı alıp havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

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Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar o sözü duyunca arkalarına bakmadan kaçtı 4

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, olayın güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin olayın ardından kaçarken havaya ateş ettiği anlar görülüyor.

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Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar o sözü duyunca arkalarına bakmadan kaçtı 5

Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 adet 7.65 çapta boş kovan bulunurken, havaya açılan ateş sırasında kurşunlardan birinin park halindeki bir otomobile isabet ettiği belirlendi.

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Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar o sözü duyunca arkalarına bakmadan kaçtı 6

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini de tespit etti ve şüpheliler Selim B. ile Ferhat B.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

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Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar o sözü duyunca arkalarına bakmadan kaçtı 7

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullandıkları değerlendirilen ruhsatsız 2 tabancayla 39 mermi ele geçirildi.

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Kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar o sözü duyunca arkalarına bakmadan kaçtı 8

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin poliste daha önce suç kayıtlarının olduğu da tespit edilirken, şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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