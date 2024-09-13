Kuyuya düşen adam 4,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Düştüğü yerden çıkarılan yaralı adam hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aktarılan bilgilere göre olay, dün öğlenVali Mithatbey Mahallesi'nde gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Ali E. adlı bir kişi, "Şarjım bitiyor, kuyuya düştüm" dedikten sonra adres bilgisi veremeden telefonu kapandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince telefon sinyalinden şahsın Vali Mithatbey Mahallesi'nde bir alanda olduğu belirlendi ve alana ambulans, jandarma, Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

Telefon sinyalinin geldiği alan taranarak yaklaşık 4,5 saatlik arama çalışması ile itfaiye ve polis ekipleri, adama düştüğü kuyuda ulaştı. İtfaiye ekipleri kuyuya indirdikleri merdivenle şahsı alarak sağlık ekiplerine teslim etti.