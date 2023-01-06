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Kuyuya düşen baba-oğuldan acı haber: Cansız bedenleri 10 saat sonra çıkarıldı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki su kuyusuna düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 05:33
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Kuyuya düşen baba-oğuldan acı haber: Cansız bedenleri 10 saat sonra çıkarıldı

Kuyuya düşen baba-oğuldan acı haber: Cansız bedenleri 10 saat sonra çıkarıldı
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Olay Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 yaşındaki Batu Demir evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada ayağının takılmasıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Oğlu Batu’nun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir (35) oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya girdi. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı çok sayıda personel sevk edildi.

10 SAATLİK ÇALIŞMALAR ACIYLA SONUÇLANDI

60’a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı. Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir’e ulaşılmaya çalışıldı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonrası Aytuğ Demir ile Batu Demir’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

ANNENİN "YAŞIYOR MU?" SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarılan baba ve oğlun cenazeleri ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bu sırada anne Yağmur Demir’in "Yaşıyor mu?" sözleri yürekleri dağladı.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan yaşanan olayla ilgili site yöneticisi H.A. ve kaçak sondajı yapan V.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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