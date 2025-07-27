Kuyuya düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki itfaiye ekipleri, bir kişinin kuyuya düştüğü ihbarını aldı. Bu durum üzerine ekipler Aliağa Bozköy Mahallesi'ne doğru hareket etti.

Yapılan incelemede 35 yaşındaki C.E'nin Sanayi Caddesi'ndeki bir dolgu sahasında açılan 15 metre derinliğinde, 65 santimetre genişliğindeki fore kazık kuyusuna düştüğünü tespit etti.

Arazöz ve kurtarma aracı ile kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak 112 Acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.