﻿Kuyuya düşen koyunu AFAD ekibi kurtardı  

Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyünde bir koyun kuyuya düştü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, gelen ihbar doğrultusunda harekete geçti. Köye giden ekipler, kuyuya düşen koyunu kurtardı.

Konuyla ilgili olarak AFAD’dan yapılan açıklamada, “İlimiz Ayvacık ilçesi Kösedere köyünde kuyuya düşen koyun mahsur kaldığı yerden sağlıklı bir şekilde kurtarıldı” denildi.