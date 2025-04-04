Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde, kuyuya düşen bir koyun, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Akhisar Hamidiye Mahallesi zeytinlik alanda meydana gelen olayda, Suat Yıldırım'a ait bir koyun su kuyusuna düştü. Yıldırım'ın ihbarı üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı ve titiz bir çalışmayla koyunu bulunduğu kuyudan çıkardı.

Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanırken, Yıldırım kuzusuna kavuşmanın sevincini yaşadı.

Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin her zaman göreve hazır olduğunu vurguladı.

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

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