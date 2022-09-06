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Kuzen cinayeti zanlısı tutuklandı 

Ordu’nun Ünye ilçesinde kuzen cinayeti zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:14
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 16:35
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Kuzen cinayeti zanlısı tutuklandı 

Kuzen cinayeti zanlısı tutuklandı 
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Ünye’de dün akşam saatlerinde sokak ortasında tartışan iki kuzenin kavgası cinayetle sonuçlandı. Saraçlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre daha önce kavgalı oldukları öğrenilen Erdal Ö. amcasının oğlu Birol Ö.'nün oturduğu evinin önüne geldi.

Sokak ortasında bir süre konuşan kuzenler, bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Erdal Ö. yanında bulundurduğu bıçakla kuzeni Birol Ö.'ye(32) saldırmaya başladı. Boğazına aldığı bıçak darbesiyle Birol Ö.'nün yere yığıldığını gören çevredeki komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yerde boğazı kesilmiş ve çok kan kaybettiği öğrenilen Birol Ö.'ye ilk müdahale yapılmasının ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. Boğazı kesilerek ağır yaralanan Birol Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay akşamı yakalanan cinayet zanlısı Erdal Ö. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin tamamlanması sonrası, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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