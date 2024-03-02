Kuzen kavgası kanlı bitti

Kaynak: İHA
Kuzen kavgası kanlı bitti
Aydın'ın Çine ilçesinde, iki kuzen arasında yaşanan kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tartarmemişler Mahallesi Kızılcaköy Mevkii'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede çobanlık yapan kuzenler arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.A. isimli kuzen, Ali Arı'ya tüfekle ateş açtı. Arı, tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arı'nın ölüm haberi, ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Olayın faili olarak belirlenen M.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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