Kuzeni tarafından katledilen genç kız toprağa verildi

Olay, dün gece Pendik'in Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aktarılan bilgileri göre Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul’a gitti. Talip Y.'nin ailesinin yanında kalan Duygu Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile birlikte eğlence merkezine gitti. Eve döndüklerinde Talip Y. ile Duygu Şahin arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı darbelerin ardından bayılarak yere yığıldı. Talip Y., Şahin'i bu kez sırtından bıçaklayarak yaraladı. Genç kız hastaneye kaldırıldı.

Polisler Talip Y. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan Duygu Şahin ise yapılan tüm uğraşlara rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki ifadesinde, Kuzeni Duygu Şahin ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, olay yaşanmadan önce eğlenmek için dışarı çıktıklarını ve birlikte alkol aldıklarını söyleyen Talip Y., eve geldiklerinde ise Şahin’in başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni ayrıldığını söylediğini, kendisinin bunun üzerine sinirlenerek Şahin’e saldırdığını anlattı.