Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!

Elazığ'da taksicilik yapan 37 yaşındaki Ferdi Erol, çıkan tartılmada kuzeni 29 yaşındaki Serhat Erol tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Sugözü Mahalle yolunda meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen taksi şoförü Ferdi Erol ile amcasının oğlu Serhat Erol arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat Erol, kuzeni Ferdi'yi yanında getirdiği tabancayla başından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Ferdi Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ferdi Erol'un cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan Serhat Erol, polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!

Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!

Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!

Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!

Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!

Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!

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