Kuzeninin alacağı için gitti: Tabanca ile vurularak öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuzeninin alacağı için gitti: Tabanca ile vurularak öldürüldü

Antalya’nın Kepez İlçesi’nde kuzeninin alacağını tahsil etmeye gittiği iddia edilen bir kişi mekan sahibi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile mekan sahibi F.D, 37 yaşındaki Uğur Akyol’a tabanca ile ateş etti. Yaralanan Akyol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2447 Sokak'taki bir kahvehanede meydana geldi. Uğur Akyol, kuzeninin daha önce çalıştığı kahvehanenin sahibiyle sigorta işlemleri ve kalan parasının verilmesi için telefonda görüştü. Daha sonra Akyol, iş yeri sahibi ve iş yeri sahibinin yeğeni F.D.'nin yanına gitti.

Kuzenin alacağı için gitti: Tabanca ile vurularak öldürüldü

Görüşme sırasında Uğur Akyol ve F.D. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kahvehane dışına taşan tartışma sonrası F.D., yanında taşıdığı tabancayla Uğur Akyol'a ateş etti. Sol omuz ve bel kısmından vurulan Uğur Akyol yaralanırken, sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada olay yerinde bulunanlar Uğur Akyol'a kalp masajı yapmaya çalıştı. Gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Akyol'a ilk müdahaleyi yaparak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Uğur Akyol, kurtarılamadı.

Kuzenin alacağı için gitti: Tabanca ile vurularak öldürüldü

Olayın ardından F.D., suç aletini aynı mahallede 2442 Sokak'ta atarak taksiyle kaçmaya çalıştı. Motorize yunus ekipleri, taksiden inen ve yaya kaçmaya kalkışan F.D.'yi yakalayıp, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Kuzenin alacağı için gitti: Tabanca ile vurularak öldürüldü

Uğur Akyol'un cenazesi ise bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akyol'un cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kuzenin alacağı için gitti: Tabanca ile vurularak öldürüldü

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