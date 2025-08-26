Kuzenini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Olay, İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, beraber alkol alan Polat Tanaç (19) ve kuzeni F.T. (29) arasında tartışma yaşandı.

Kavganın büyümesi üzerine F.T., kuzenini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Polat Tanaç, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. F.T. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği'nde prosedürleri tamamlanan F.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.