Kuzenini halaya davet eden damada saldırdılar. Kına gecesinde vahşet

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde kına gecesinde damat Yemlihan Kızıltoprak halaya davet ettiği kuzeni Mehmet O. ile kısa süreli tartışma yaşadı. Kına gecesinin yapıldığı salondan çıkarılan Mehmet O. durumu kardeşlerine anlatarak gelmelerini istedi. Düğün salonuna sopa ve çekiçlerle gelen 20 kişilik grup damada saldırdı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken sağlık ekipleri kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan damadı hastaneye kaldırdı. Damadın ağır yaralandığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Damadın ağır yaralandığı saldırı anları ise düğün salonundaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çekici araçlar düğün salonunu basan grubun, ellerinde sopa ve demir levyelerle halay çeken insanların arasına dalarak damada saldırma anları yer aldı.



"15 ARABA VE 20 KİŞİ GELEREK DÜĞÜNÜ BASTILAR"

Yaşanan olayı anlatan damadın babası Ahmet Kızıltoprak, aralarında husumet olmamasına rağmen böyle olduğunu söyledi., Ahmet Kızıltoprak, “Dün oğlumuzun kınası vardı ve o kınaya akrabalarımız, yeğenlerimiz de geldi. Düğünde halay meselesinden dolayı damatla ufak bir tartışma yaşamışlar. Sonrasında ufak bir olay oldu. Biz herkesi ayırdık ve kendisini de evine yolcu ettik. O ise evine gitmeyerek yolda bütün akrabalarını, yanında çalışan işçilerini arayıp 15 araba ve 20 kişi gelerek düğünü bastılar. Oğlumu da darp ettiler. Oğlum şu anda yoğun bakımda yatıyor, hala çıkmadı. Kız kardeşimin çocukları oluyor kendileri. Bizim hiçbir şekilde husumetimiz ve alacak verecek davamız yok" dedi.



"GELİNİN TATLISINI BİLE KENDİSİ ALDI"

Kına öncesi çeyiz, kız isteme ve kınaya hep beraber gittiklerini söyleyen ve gelinin tatlısını bile yeğeninin aldığını aktaran baba Kızıltoprak,"Çeyize, kız istemeye, kınaya hepsine beraber gittik. Kızın tatlısını bile kendisi aldı. Damatla yaşadığı ufak bir tartışma için bütün kardeşlerini ve 8-10 tane işçisini çağırıyor. O kişileri toplayıp çekiçlerle, levyelerle, demirlerle gelip düğünümüzü bozdular. Düğünü dağıtıp damadı da komaya soktular. Damat ameliyatını oldu şu anda da yoğun bakımda yatıyor. Yaptıklarının cezasını çeksinler. Her önüne gelen böyle değneği çekip düğün basarsa bunu gören yarın başka bir düğünde yapacak. Kanun neyse hepsinin hesabını tek tek verecekler” ifadelerini kullandı.