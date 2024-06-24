Kuzenini kaza kurşunuyla vurup yaraladı

Kaynak: İHA
Kuzenini kaza kurşunuyla vurup yaraladı

Erzurum’da meydana gelen kazada bir kişi kuzenini silahla vurdu. 13 yaşındaki çocuğun yanlışlıkla vurduğu kuzeni yaralandı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir apartman dairesinden silah patlama sesini duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine 112 unsurları sevk edilirken polis harekete geçti. Alınan bilgilere göre; H.İ.T (13) isimli çocuk babasına ait silahla oynarken silah bir anda ateş aldı ve yanındaki kuzeni N.T. (14) isimli çocuğun başından yaralanmasına sebep oldu. Apartmana gelen sağlık görevlileri kanlar içindeki N.T.'ye ilk müdahale sonrası ambülans ile hastaneye götürdü.

Yaralanan N.T.'nin hayati tehlikesi olmadığı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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