Kuzeninin elindeki silahın ateş almasıyla 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Kuzeninin elindeki silahın ateş almasıyla 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Muhammet Ayvaz'ın (19) elindeki ruhsatsız tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu kuzeni İsa Ayvaz (26) hayatını kaybetti.

Olay, Saadet Mahallesi Panayır Caddesi'ndeki iki katlı evde dün gece gerçekleşti. Muhammet Ayvaz'ın iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğine dokunduğu ruhsatsız tabanca ateş aldı.

Kurşun, amcasının oğlu İsa Ayvaz'ın boğazına isabet etti. Ağır yaralanan Ayvaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak, yapılan müdahalelere rağmen İsa Ayvaz hayatını kaybetti.

Polis, Muhammet Ayvaz'ı gözaltına alarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Ayvaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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