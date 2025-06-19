Kuzenler arasındaki kavgada silahlar konuştu: Yaralılar var

Kaynak: DHA
Kuzenler arasındaki kavgada silahlar konuştu: Yaralılar var

Şanlıurfa’da kuzenler arasında çıkan alacak meselesi kavgasında silahlar konuştu. Olayda 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları, iş yerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taraflardan bazıları, yanlarında getirdikleri tabancalarla iş yerine ateş açtı. Bu sırada olay ile ilgisi olmayan yan dükkan sahibi Serdal Önkol yaralanırken, Özkan Baran ve Ali Baran da darbedildi.

Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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