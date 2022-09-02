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Rusya’dan Avrupa’daki enerji krizini derinleştirecek karar. Süresiz kapatıldı

Rus doğal gaz şirketi Gazprom, Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden gaz sevkiyatını durdurduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 20:28
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 20:36
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Kuzey akım boru hattı süresiz kapatıldı. Rusya’dan Avrupa’daki enerji krizini derinleştirecek karar

Rusya’dan Avrupa’daki enerji krizini derinleştirecek karar. Süresiz kapatıldı
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Rus doğal gaz şirketi Gazprom, yaşanan problem nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı olan Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi.

GAZ AKIŞI TAMAMEN DURDU

AFP'de yer alan habere göre, Nord Stream, bir türbin tamirine kadar "tamamen" durduğunu duyurdu.

Haberde, "Rus devi Gazprom, Avrupa'daki teslimatlar için hayati önem taşıyan Kuzey Akım gaz boru hattının, bir bakım operasyonundan sonra Cumartesi günü hizmete yeniden başlayacağında, bir türbin onarılana kadar "tamamen" durdurulacağını duyurdu" ifadeleri yer aldı.

Gazprom, petrol sızıntısının fotoğrafını da yayınladı.


 

AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında uygulamaya geçirilen yaptırımlar sonucunda Avrupa'da enerji krizi derinleşti. Ülkeler yaklaşan kış aylarında nasıl ısınacaklarını düşünmeye başladı.

Doğalgaz ve elektrikte faturaların yükü arttı ve enerji stokları azaldı.

Kömür ve nükleer santralleri faal hale getiriyor

Avrupa ülkeleri, enerji krizi için tedbirler alırken daha önce kapatılması planlanan kömür ve nükleer santralleri faal hale alarak gaz depolarını hızla doldurmak gibi çeşitli adımlar atıyor.

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