Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı

Polonya'daki Legionowo kasabasında bir araya gelen 12 Kuzey Avrupa ülkesinin temsilcileri, Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenliği ve temmuzda Litvanya'da gerçekleştirilecek NATO zirvesini görüştü.

Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Polonya, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, İngiltere, İsveç, İzlanda, Hollanda ve Almanya'nın savunma alanında üst düzey yetkilileri toplantıya katıldı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, savunma bakanları olarak Rusya'nın eylemlerinin oluşturduğu tehditler hakkında konuştuklarını söyledi.

Blaszczak, ülkeler arası işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Sohbetimizin konularından biri de Litvanya'da yapılacak NATO zirvesiydi. Polonya'yı ve tüm Kuzey Atlantik İttifakını güçlendirmek için iyi yönde beklentilerimiz var." ifadelerini kullandı.

İkili işbirliği konusunda İsveçli mevkidaşı Pal Jonson ile de görüştüklerine değinen Blaszczak, "Baltık bölgesinde güvenliğin sağlanması söz konusu olduğunda işbirliği çok önemli. Rusya tarafından gelen tehditleri de benzer şekilde algılıyoruz. İsveç'ten erken uyarı uçağı alma konusunda çok ilerlediğimizi ilk kez kamuoyuna söylemek isterim. Halihazırda detaylı müzakereler yürütüyoruz. Umarım kısa sürede başarılı şekilde tamamlanacak." diye konuştu.

Blaszczak, Polonya'nın attığı adımlarla hem kendi güvenliğini sağladığını hem de NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerin direncini kuvvetlendirdiğini vurguladı.

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