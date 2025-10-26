MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi’nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın aynı günün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.