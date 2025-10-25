Seçimlerin gölgesinde değil, tarihin ışığında bir yolda yürümemiz gerekiyor.

Devletin bekası kişilerle değil, ilkelerle sağlanır.

Yetki ise, makamın değil; milletin verdiği bir emanettir.

Bu emanet; milleti yüceltmek, refahını artırmak, güvenliğini sağlamak için kullanılırsa anlam kazanır.

Aksi takdirde yetki, halkın sırtına yüklenen bir yük, milletin sırtına bağlanan bir pranga olur.

Güçlü olmakla meşru olmak, aynı şey değildir.

Tarihten bugüne nice güçlüler, halkın gönlünde yer bulamadığı için yok olup gitmiştir.

Ama meşruiyetle güçlenen bir yönetim, sadece bugünü değil; yarını da inşa eder.

İşte bu nedenle, halkın iradesiyle gelen hiçbir değişim korkutucu değildir. Korkulması gereken, halktan kopuk ama güçlü görünen yapılardır.

Geçtiğimiz günlerde KKTC’de yapılan seçimler, sadece bir siyasi sonuç değil; aynı zamanda bir tarihsel yönelişin işaretidir.

Kıbrıs Türk halkı, yönetime dair daha doğrudan, daha katılımcı bir ses talebinde bulunmuştur. Bu talep, Türkiye karşıtlığı değil; Türkiye ile daha eşit, daha sahici, daha karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki arayışıdır.

Türkiyesiz bir KKTC düşünülemez. Ancak bu bağlılık, bazı grupların dar çıkar alanlarına indirgenemez. Kıbrıs Türkü, Türkiye ile olan kader birliğini sürdürmek isterken; kendi iç dinamiklerine saygı gösterilmesini, siyasi kimliğine ve temsil hakkına değer verilmesini beklemektedir.

Yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ilk açıklamalar, seçimlerin Türkiye ile ilişkilerde bir gerilim değil, bir uyum arayışı olduğunu net bir biçimde ortaya koymuştur.

Türkiye’nin dış politikalarıyla ters düşmeyeceğini, aksine bu politikaların yanında ama halkın da taleplerine kulak veren bir çizgi izleneceğini ifade etmiştir.

Bu açıklamalar göstermiştir ki, seçim sonuçları ne stratejik ortaklığı zedelemiştir ne de garantörlük anlayışına zarar vermiştir. Tam tersine, meşruiyeti güçlendirmiş, toplumsal uzlaşma alanını genişletmiştir.

Ne yazık ki, bazı dönemlerde milletin seçme hakkına bile kuşkuyla yaklaşan, halkın tercihlerini “yanlış” bulmaya cesaret eden bir üst akıl diliyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlayış, sandıktan çıkan iradeyi küçümser, halkın sesini kısmak ister.

Oysa millet, korkutularak değil; ikna edilerek, saygı gösterilerek, katılıma davet edilerek yönetilir.

Halkın korkmadığı yerlerde ekonomi canlanır, insan kaynağı gelişir, toplumsal huzur artar.

Çünkü halkın iradesine güvenmek, sadece demokratik bir tavır değil; aynı zamanda ekonomik ve diplomatik bir stratejidir.

Türkiye de, KKTC de şunu açıkça görmelidir:

Siyaset, kişilerin etrafında şekillendikçe yozlaşır.

Ama kuralların, ilkelerin ve hukuk düzeninin etrafında şekillendikçe devletleşir, kökleşir, saygı görür.

Hiçbir kişi vazgeçilmez değildir. Vazgeçilmez olan; adaletin kendisidir. Kuralların kendisidir.

Ve bu kurallar, halk iradesinden, tarihsel tecrübeden ve ortak akıldan beslenmelidir.

Kıbrıs Türk halkı, bu seçimle birlikte çok açık bir mesaj vermiştir:

“Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz ama başımızda bizim sesimizi duyan, bizimle yürüyen kadrolar görmek istiyoruz.”

Bu ses, bir ayrılık değil; daha sahici bir birlik arayışıdır.

Bu seçim, kriz değil; bir fırsattır.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin daha eşitlikçi, daha saygılı, daha halk merkezli bir anlayışla yeniden güçlenmesi için önemli bir eşiktir.

Ve şunu da unutmamak gerekir:

Milletin iradesine saygı gösteren kaybetmez. Onun önünde durmaya çalışan ise ne kadar güçlü görünürse görünsün, zamanı gelince silinir gider.

Ve Türk’ün Kıbrıs davası Türkiye Cumhuriyeti gibi Ebed Müddettir.

NOT: Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun.