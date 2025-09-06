Kuzey Kıbrıs’ın incisi! Merit Royal Diamond’un balo ve konser salonu göz kamaştırıyor. Avrupa ile yarışıyor

Kuzey Kıbrıs’ta 2022 yılında hizmete açılan Merit Royal Diamond Hotel içindeki konser ve balo salonu, hem teknolojik donanımı hem de mimari boyutlarıyla öne çıkıyor.

Salon için kullanılan mimari ve mühendislik teknikleri dünyada örnek olarak gösterilecek farklılık taşıyor. Salon, Avrupa’daki benzer tesislerle karşılaştırıldığında farklılığı ile dikkat çekiyor.

Mimari tasarım ve teknik altyapı uzmanı Haluk Elver tarafından hayata geçirilen başarılı proje, sanat ve organizasyon dünyasında yeni bir yol çiziyor.

Toplamda 12.650 m² alan içerisinde; 2.400 m²’lik konser ve balo salonu, geniş 3.500 m² fuaye alanları, ayrıca tiyatro ve küçük toplantı salonları yer buluyor.

Salonun dört ana giriş kapısına Elver’in adı verilirken, vizyoner desteğiyle öne çıkan isim ise Besim Tibuk oldu. Açılış, Hadise konseri ile 10 Temmuz 2022 tarihinde yapıldı.

Çin’den özel olarak getirilen koltuklar ile 5 milyon Euro değerindeki ışık ve ses sistemi, salonu teknik donanım açısından Avrupa’da bile örnek gösterilebilecek bir seviyeye taşıdı.

Merit Royal Diamond Hotel’deki salonun kapasitesi 2.400 m²’lik alanıyla, bu mekanların çoğuyla alan olarak karşılaştırılabilir bir büyüklükte. Ancak teknik donanım ve çok amaçlı kullanım açısından önem arz ediyor.

Salon, Kıbrıs’ın kuzeyinde yalnızca turistik değil, kültürel organizasyonlar için de merkezi bir sahne oluşturdu. Bu anlamda bölgedeki kültür-sanat altyapısını güçlendiren nitelikli bir yatırım olarak dikkat çekiyor.

Merit Royal Diamond Hotel’in salonu, yüzölçümü ve teknolojik altyapısıyla Avrupa’daki prestijli salonlarla boy ölçüşebilecek özelliklere sahip olarak öne çıkıyor. Ayrıca kullanılan ileri düzey sistemler ve çok yönlü kullanım potansiyeliyle fark oluşturuyor.