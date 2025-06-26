Kuzey Kore bu sefer füzeyle değil turizmle gündemde

Düzenleme: Kaynak: DHA

Son dönemde sürekli nükleer denemeler ile gündeme gelen Kuzey Kore’de bu sefer turizm tesisi açıldı. Açılışı Kuzey Kore lideri Jong-un gerçekleştirdi.

Kuzey Kore'nin Kalma Yarımadası kıyısına inşa edilen 20 bin kişilik turizm kompleksi, ülke lideri Kim Jong-un'un katıldığı törenle hizmete açıldı.

Rusya ile yaptığı askeri iş birliği ile sık sık gündeme gelen Kuzey Kore'den bu kez dikkat çeken bir turizm hamlesi geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Wonsan şehrindeki Kalma Yarımadası kıyısına inşa edilen 20 bin kişilik turizm kompleksi, ülke lideri Kim Jong-un'un katıldığı törenle hizmete açıldı. Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Alexander Matsegora ve elçilik görevlilerinin özel davetli olarak katıldığı törende konuşan Kim, hizmete açılan yeni kompleksin ülkenin turizm kültürünü oluşturmada öncü bir rol oynayacağını söyledi.

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Dev turizm kompleksinin çalışanlarına seslenen Kim, "Operasyondan sorumlu tüm birimler, bu tesise gelen misafirlere keyifli ve tatmin edici bir tatil sunmak için elinden gelenin en iyisini yapmalıdır" ifadelerini kullandı. Turizm sektörünün ekonomik büyümeye katkıda bulunan itici bir güç olarak büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Kim, "Yeni inşa edilen bu kompleks ülkemizin dünya standartlarında bir turizm ve kültür merkezi olmasına katkı sağlayacak ve ülkenin farklı bölgelerinde inşa edilecek benzer tesislere öncülük edecek" şeklinde konuştu. Kim, ülke turizmini daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

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KUZEY KORE BAŞBAKANI PAK: "ÇIĞIR AÇICI BİR DEĞİŞİM"

Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae-Song ise Kalma Yarımadası'ndaki kıyı şeridinin yeni inşa edilen turizm kompleksi ile modern ve zarif bir görünüme kavuştuğunu belirterek, "Bu, yalnızca Kore İşçi Partisi'nin (WPK) gerçekleştirebileceği çığır açıcı bir değişimdir" ifadelerini kullandı. Hizmete açılan bu projenin Kuzey Kore'nin halk odaklı politikalarının göstergesi olduğunu söyleyen Pak, Kim'e projeye liderlik etmesinden ötürü teşekkür etti. Açılışı gerçekleştirilen turizm kompleksinin 1 Temmuz'dan itibaren yerli turistlere hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

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