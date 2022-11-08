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Kuzey Kore'den füze denemeleri açıklaması: Savunma amaçlı

Kuzey Kore, füze denemelerinin ABD provokasyonuna karşı "savunma amaçlı" yapıldığını iddia etti. Pyongyang, füze denemelerini "provokasyon" olarak nitelendiren BM Genel Sekreteri'ne tepki gösterdi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 11:44
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Kuzey Kore füze denemelerinin ABD provokasyonuna karşı savunma amaçlı yapıldığını iddia etti

Kuzey Kore'den füze denemeleri açıklaması: Savunma amaçlı
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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Kuzey Kore’nin Uluslararası Örgütlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son Gyong, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ülkesinin füze denemelerine ilişkin eleştirilerini kınadı.

Kim, Guterres’in ülkesine yönelik eleştirilerini "adaletsiz ve ön yargılı" olarak nitelendirdi ve füze denemelerinin ABD provokasyonuna karşı "savunma amaçlı" yapıldığını söyledi.

Guterres, 4 Kasım’da Kuzey Kore’nin yaptığı füze denemelerini kınayarak daha fazla provokatif girişimden kaçınılması gerektiğini ifade etmişti.

Öte yandan Rusya’ya silah desteği sağladığı iddiasını da reddeden Kim, “gelecekte de böyle bir planlarının olmadığını” belirtti.

ABD'nin, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna’da kullanılması için çok miktarda topçu mermisi sağladığı iddia edilmişti.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ

Pyongyang, Güney Kore ve ABD’nin 6 gün süren askeri tatbikatına yanıt olarak 2 ile 5 Kasım arasında 80’den fazla füze fırlatmış ve hava kuvvetleri tatbikatı yapmıştı.

Güney Kore ve ABD, Pyongyang’ın nükleer füzeleri test etmek için teknik hazırlık yaptığını düşünüyor.

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