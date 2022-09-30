30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı 

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 29 Eylül Perşembe gecesi iki balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, söz konusu füze denemelerinin Japonya'nın barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 11:27
Takip Et

Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı 

Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı 
+
Aa
-

Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami 50 kilometre irtifaya ulaşan iki balistik füzenin, düzenli yörüngede yaklaşık 300 kilometre seyrettiğini duyurdu.

"BARIŞ VE GÜZENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

Bakan Hamada, Kuzey Kore'nin batı kıyılarından Japon Denizi yönüne fırlatılan füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini kaydetti.

"Kuzey Kore'nin nedensiz şekilde provokasyonları tırmandırdığını" kaydeden Hamada, "Bu seri denemeler, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmekte" dedi.

Japon hükümetinin, Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye protesto notası verdiği ve füzelerin düştüğü bölgede hasar tespiti rapor edilmediği bildirildi.

ÖNCEKİ GÜN DE FÜZE DENEMESİ YAPILMIŞTI

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) söz konusu denemelerin ABD ve müttefiklerinin topraklarına yönelik tehdit oluşturmadığını duyurdu.

Geçen hafta ve önceki gün füze denemeleri yapan Pyongyang yönetiminin son denemesi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore ziyaretine denk gelmesi dikkati çekti. Kyodo ajansına göre ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üçlü anti-denizaltı tatbikatı gerçekleştirmesi bekleniyor.(AA)
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
4
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
5
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
7
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
﻿Rus rublesinden dolar ve euro hamlesi. Ruble hem dolara hem de euro karşısında değer kazanıyor
﻿Rus rublesinden dolar ve euro hamlesi. Ruble hem dolara hem de euro karşısında değer kazanıyor
﻿Rus rublesinden dolar ve euro hamlesi. Ruble hem dolara hem de euro karşısında değer kazanıyor
﻿Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı 
﻿Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı 
﻿Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı 
﻿Sosyal konutta temel atılacak 17 il belli oldu
﻿Sosyal konutta temel atılacak 17 il belli oldu
﻿Sosyal konutta temel atılacak 17 il belli oldu
﻿Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.