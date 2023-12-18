Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı

Kaynak: AA
Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne fırlattığı balistik füzenin yaklaşık 73 dakika havada seyrettiğini ve Hokkaido açıklarına düştüğünü bildirdi.

Başbakan Kişida, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini söyledi.

Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma Bakanlığı, bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarında hasar saptanmadığını belirtti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 08.24'te ICBM fırlattığını, füzenin havada 1000 kilometre yol katettiği ifade edilerek, "Ordumuz, alarma hazırlık durumunu yükseltirken, verileri, ABD ve Japonya ile yakın bir şekilde paylaşarak tam hazırlık durumunu sürdürüyor." denildi.

İKİ ÜLKEDEN ORTAK KINAMA

Japonya merkezli resmi Kyodo ajansı, ABD, Güney Kore ve Japonya hükümet yetkililerinin, telefon görüşmesinde, söz konusu füze denemesini kınadıklarını aktardı.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, son denemeyle Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 5 kez ICBM denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kuzey Kore dün yerel saatle 22.37'de balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

50 kilometre irtifaya ulaşan füze, Kore Yarımadası'nın doğu kıyısına düşmüştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı dün geceki füzenin, kısa menzilli balistik tip olduğunu duyurmuştu.

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