Kuzey Kore lideri ile Rusya Dışişleri Bakanı arasında kritik görüşme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Wonsan’da yaptığı görüşmede, Ukrayna savaşında Moskova’ya “koşulsuz destek” sözü verdi. Devlet ajansı KCNA’nın aktardığına göre Kim, “tüm stratejik konularda aynı bakış açısına sahip olduklarını” ve Rusya’nın aldığı önlemleri gelecekte de destekleyeceklerini belirtti.

Bu buluşma, 2024 yazında Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ardından gerçekleşti. Anlaşma, taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda karşılıklı askerî destek öngörüyor.

Ukrayna ve Güney Kore istihbarat raporlarına göre şimdiye dek yaklaşık 14.000 Kuzey Koreli asker, Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesindeki çatışmalara katıldı. Yeni sevkiyatlarla birlikte bu sayının 30.000’e çıkabileceği öngörülüyor.

Medya kaynaklarına göre Rusya, bu desteğe karşılık Kuzey Kore’ye gıda, para ve füze teknolojisi yardımı sağlamayı planlıyor. Ancak bu iddialar henüz resmiyet kazanmadı.