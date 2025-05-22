Kuzey Kore lideri Kim Jong-un küplere bindi! Tören skandalla son buldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un küplere bindi! Tören skandalla son buldu

Kuzey Kore'de yeni savaş gemisi hizmete girme töreninde suya indirilirken kızağından düştü. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kazayı suç eylemi olarak değerlendirdi.

Kuzey Kore'de yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde suya indirilirken kızağından düştüğü bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin doğusundaki Chongjin Limanında yeni bir muhribin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldi.

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TÖREN SKANDALLA SONUÇLANDI

500 tonluk savaş gemisi suya indirilirken kıç tarafındaki kızaktan sıyrılarak karaya oturdu. Kazada geminin tabanının ezildiği, dengesinin bozulduğu ve suya indirilemediği belirtildi.

Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı, "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirdi.

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