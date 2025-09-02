Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un Pekin'e uçtu

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 1 Eylül 2025 tarihinde özel zırhlı treniyle Pyongyang'dan hareket etti. Tren, yaklaşık 20 saat süren bir yolculuğun ardından 2 Eylül sabahı Çin sınırını geçti ve öğleden sonra Pekin'e ulaştı. Kim'in kullandığı tren, "Taeyangho" (Güneş Gemi) olarak biliniyor ve zırhlı yapısıyla dikkat çekiyor. İçerisinde toplantı odaları, yataklı vagonlar ve güvenlik önlemleri bulunuyor

Kim'in bu ziyareti, 2011 yılında iktidara gelmesinden bu yana ilk kez çok sayıda dünya lideriyle katıldığı bir etkinlik olacak. Pekin'deki geçit törenine 26 ülkenin lideri katılacak ve bu, Kim'in uluslararası diplomasi sahnesindeki önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

ASKERİ GEÇİT TÖRENİ VE KATILIMCILAR

3 Eylül 2025 tarihinde Pekin'de düzenlenecek olan askeri geçit töreni, Japonya'nın teslimiyetinin 80. yıldönümünü kutlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Geçit töreninde, Çin'in en son teknolojiye sahip silah sistemleri, hipersonik füzeler ve insansız hava araçları sergilenecek. Etkinlikte, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian da yer alacak.

Bu tören, Çin'in askeri gücünü ve uluslararası etkisini sergileme amacı güdüyor. Xi Jinping, bu etkinliği, Çin'in tarihsel anlatısını ve çok kutuplu bir dünya düzenindeki liderliğini pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

KUZEY KORE'NİN RUSYA İLE İLİŞKİLERİ VE ASKERİ DESTEK

Son yıllarda Kuzey Kore, Rusya ile yakın ilişkiler geliştirdi. Pyongyang, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarını desteklemek amacıyla binlerce asker gönderdi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'ne göre, bu askerlerden yaklaşık 2.000'i çatışmalarda hayatını kaybetti .

Kim Jong Un, geçen hafta Rusya için hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerlerin aileleriyle görüşerek başsağlığı diledi ve devletin bu ailelere sahip çıkacağını belirtti .

ÇİN İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Kim Jong Un'un Pekin ziyareti, Kuzey Kore ile Çin arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendiği bir döneme denk geliyor. Geçen yıl Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya'yı ziyaret ederek Vladimir Putin ile ilişkilerini pekiştirdi. Bu ziyaret, Çin'in Batı'ya karşı daha bağımsız bir dış politika izleme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.