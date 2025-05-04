Kuzey Kore lideri Kim tank fabrikasını gezdi, daha fazla üretim talimatı verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bir tank fabrikasını ziyaret ederek, son teknoloji tankların üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kim, daha fazla modern tank ve kundak motorlu topçu sistemi üretilmesi talimatını verdi.

Kuzey Kore uluslararası yaptırımlara rağmen savunma yatırımlarını sürdürerek, son teknoloji silah ve mühimmat üretimine tam gaz devam ediyor. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ülke lideri Kim Jong-Un bir tank fabrikasını ziyaret ederek, üretim ve modernizasyon süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tanklarda kullanılan yüksek itişli motor tasarımının performansından ve seri üretim imkanı sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, "Son yüzyılın zırhlı araç teknolojisini günümüz teknolojisi ile değiştirmek, ordunun modernizasyonu açısından en önemli konudur" ifadelerini kullandı.

KİM'DEN "MODERN SAVAŞ" VURGUSU

Farklı elektronik harp sistemleri ile donatılan yeni tankların Kuzey Kore'nin üretim teknolojilerinde kaydettiği ilerlemenin göstergesi olduğunu vurgulayan Kim, "Şartların değiştiği bir dönemde tankların modern savaştaki işlevini ve gelişim yönünü doğru bir şekilde tanımlamadığımız ve tank tasarımına ilişkin bakış açısını gözden geçirmediğimiz sürece zırhlı kuvvetleri başarılı bir şekilde inşa etmek imkansızdır" dedi.

Kuzey Kore lideri, bu doğrultuda daha fazla modern tank ve kundak motorlu topçu sistemi üretilmesi talimatını verdi.