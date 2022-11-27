İkinci kez kızıyla görüntülendi. Bu sefer de askeri törene götürdü

Kuzey Kore Lideri Kim Yong-Un ikinci kez kızıyla beraber görüntülendi. Kim, Hwasong-17'nin fırlatılmasına katılan düzinelerce askeri subayı terfi ettirdi.

Törende Kim’e kızı da eşlik ederken Kim burada yaptığı konuşmada, “ABD’ye ulaşabilen kıtalararası balistik füze Hwasong-17 dünyanın en güçlü stratejik silahı. Dünyanın en güçlü ordusunu kurmakta kararlıyız ve bu yeteneğe sahibiz” dedi.

KIZINI FÜZE DENEMESİNE GÖTÜRMÜŞTÜ

Kim adı sonradan Ju Ae olduğu öğrenilen kızını Hwasong-17 nükleer füzesinin deneme fırlatılışına götürmüş ve kızı ilk kez burada kamuoyu tarafından görüntülenmişti.