Kuzey Kore liderinin atışı hedefe varmadan generalleri alkış yağmuruna tuttu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un silah fabrikaların sık sık denetliyor. Bir füze fabrikasında bir silah fabrikasında.

Kuzey Kore lideri denetlediği silah fabrikasında keskin nişancı tüfeğiyle atış yaptı. Kim Jong-un nişan aldı tüfeğin tetiğine bastı. O da ne daha mermi hedefe gitmeden arkasındaki askerler liderlerini alkış yağmuruna tuttu. Bu durum da fotoğrafa yansıdı.

Sanki o generaller liderlerinin hedefi 12'den vuracağından emindi. Daha silahın dumanı tüterken, alkış yağmuruna tutması ilginç bulundu ama bu arada Kim Yong-un hedefi 12'den vurduğu öğrenildi.

Üretim süreçlerinin modernizasyonu hakkında yetkililerden bilgi alan Kim ayrıca 240 mm'lik çoklu roketatar sistemlerini inceleyen Kim, roketatar rampası ile donatılmış bir askeri kamyonu kullandı.

Ülkenin savunma sanayi kuruluşlarına ve Kore Halk Ordusu'na (KPA) mühimmat üretiminde “tek vücut olma” ve savaş hazırlıklarını hızlandırma talimatı veren Kim, kritik ekipmanların modern ve seri bir şekilde üretiminin önemini vurguladı.

Aşağıdaki fotoğrafta, Kim Jong-un daha tetiğe yeni basmış. Silahın dumanı daha tutuyor. Arkadaki görevli askerlerden dördünden üçü alkışlıyor. Bir tanesi herhalde alkışlama görevini unutmuş. Kim Jong-un bu fotoğrafı görünce bakalım ne diyecek.