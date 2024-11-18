Kuzey Kore, Rusya'ya 100 bin yeni asker göndermeye hazırlanıyor

Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşına destek amacıyla 100 bin asker gönderebileceği iddia edildi. G20 ülkelerinden bazı temsilcilere dayandırılan bu değerlendirmeye göre, Moskova ve Pyongyang arasındaki iş birliği daha da derinleşiyor. Analizler, Kuzey Kore'nin böyle bir adım atmasının ani bir karar olmayacağını ve askerlerin toplu halde değil, belirli zaman dilimlerinde rotasyonlu olarak gönderilebileceğini öne sürüyor.

Ukrayna'nın Güney Kore Büyükelçisi Dmytro Ponomarenko, benzer bir değerlendirme yaparak Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesine ve Ukrayna'nın işgal altındaki doğu bölgelerine konuşlanabileceğini ifade etti. Bu askerlerin birkaç ayda bir değiştirileceği belirtiliyor.

STRATEJİK RİSKLER VE JEOPOLİTİK GERGİNLİK

Kim Jong Un'un asker gönderme kararı, Avrupa'da II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışma olarak kabul edilen Ukrayna savaşını daha da karmaşık hale getirebilir. ABD ve müttefikleri, bu adımın yalnızca Avrupa'daki değil, Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik dengesini de etkileyeceğini düşünüyor. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin gönderdiği askerlerin savaşta hızlıca tükenmesini önlemek için Rusya'nın kayıplarını telafi edecek bir mekanizma kuracağını öne sürüyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ve Başkanlık Ofisi, konuya ilişkin yorum yapmazken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bu durumdan memnun olmadığı ifade ediliyor. Çin'in bu iş birliğinin Hint-Pasifik’teki ABD ittifaklarına karşı savunduğu stratejik dengeyi bozmasından endişe ettiği düşünülüyor.

KUZEY KORE’NİN KATKILARI VE TALEPLERİ

Kuzey Kore, yalnızca asker göndermekle kalmayıp milyonlarca mühimmat ve uzun menzilli roket sistemlerini de Rusya’ya sağladı. Buna karşılık Rusya, Kuzey Kore'nin askeri teknolojisini geliştirmesine destek sağlıyor. Güney Kore, bu iş birliğinin Kuzey Kore'nin taktik nükleer silahlar ve kıtalararası balistik füzeler gibi ileri teknoloji transferi taleplerini artırabileceğini belirtiyor.

Ukrayna, Batılı müttefiklerinden uzun menzilli silahlar talep ederek bu tür tehditlere karşı koymaya çalışırken, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki iş birliği, savaşın daha geniş bir alana yayılabileceğini gösteriyor.