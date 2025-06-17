Kuzey Kore tarafını seçti!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ise resmi bir açıklamayla İran'a açık destek verdi. İsrail'in saldırılarını "emperyalist provokasyon" olarak tanımlayan Kim, Tahran'la dayanışma mesajı verdi.

Ortadoğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimi, küresel ölçekte diplomatik ve askeri saflaşmalara neden olurken, Kuzey Kore de konuya ilişkin resmi tutumunu açıkladı. Pyongyang yönetimi, İsrail’in saldırılarını “emperyalist provokasyon” olarak nitelendirerek İran’a destek mesajı verdi.

TRUMP'TAN AÇIK DESTEK, KİM JONG-UN'DAN İRAN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik ilk saldırısında doğrudan katkılarının bulunmadığını belirtmiş ancak sonrasında Tel Aviv’e açık destek vermişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise yaptığı açıklamada, İran’a olan desteğini vurgulayarak, “Müttefikimiz İran’a yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla karşılık vereceğiz. Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMA ULUSLARARASI DENGELERİ ETKİLİYOR

İsrail’in İran’ın nükleer tesisleri ve askeri altyapısına yönelik düzenlediği hava saldırılarına, İran tarafından füze ve insansız hava araçlarıyla yanıt verilmişti. Süregelen çatışmaların bölge genelinde tansiyonu artırmasıyla birlikte, uluslararası kamuoyunun tepkileri de netleşmeye başladı.

DÜNYA GÜÇLERİ TARAFINI AÇIKLIYOR

ABD ve İngiltere, İsrail’e destek verdiklerini duyururken; Rusya ve Çin, İran’ın yanında olduklarını diplomatik mesajlarla iletti. Bölgesel aktörlerden Suriye ve Lübnan da İran’ı destekleyen ülkeler arasında yer aldı.

KUZEY KORE’NİN ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Kuzey Kore’nin İsrail karşıtı açıklaması, Pyongyang yönetiminin Asya dışındaki bölgesel gelişmelere müdahil olma isteğini gösterdi. Uzmanlar, bu tutumun yalnızca siyasi değil, nükleer diplomasi ve güvenlik stratejileri açısından da dikkatle takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor.