Kuzey Kore ve Rusya arasında 18 yıl sonra bir ilk!

Kuzey Kore ve Rusya arasında 18 yıl sonra ilk kez düzenlenen ortak bilişim fuarı, dün Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da başladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, 18 yıl sonra ilk kez düzenlenen ve dijital gelişime odaklanan fuarda, her iki ülkeden eğitim kurumları, araştırma kuruluşları ve şirketler tarafından geliştirilen en yeni Bilişim teknolojileri ürünleri ve bilimsel başarılar sergileniyor.

Kuzey Kore Bilişim Endüstrisi Bakanı Ju Yong-il'nin açılış konuşmasını yaptığı fuara, Rusya'nın dijital kalkınma, iletişim ve kitle iletişim araçlarından sorumlu bakan yardımcısı Andrei Zarenin'in başkanlığındaki bir Rus heyeti katıldı.

Fuar süresince bilgi teknolojileri ve dijital gelişmeler konusunda çeşitli konferanslar ve toplantılar düzenlenmesi planlanıyor.