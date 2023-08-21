Kuzey Kore yıllar sonra yapacağı ilk ticari uçuşu iptal etti

Kuzey Kore, koronavirüs sürecinden sonra ilk defa yapacağı uluslararası uçuşu iptal etti.

Kuzey Kore yıllar sonra yapacağı ilk ticari uçuşu iptal etti

Editör: Ersoy Özdem

Kuzey Kore'nin ulusal havayolu şirketi, üç yılı aşkın bir süredir ilk ticari uçuşunu bugün yapacaktı, ancak uçuşun son anda aniden iptal edildiği bildirildi.

Kuzey Kore, COVID-19 salgınına yanıt olarak sınırlarını kapattığı 2020'nin başlarından bu yana büyük ölçüde dış dünyaya kapanmıştı.

Gazeteciler Pazartesi günü Pekin Başkent Havalimanı'a saat 09:50'de varacak olan Pyongyang'dan Air Koryo JS151 sefer sayılı uçuşu beklemek üzere toplandılar. Yıllar sonra gerçekleşecek bu uçuş için bekleyen medya ekibi ise hüsrana uğradı.

Pekin Havaalanı müşteri hizmetleri, Air Koryo'nun iptal için bir neden belirtmediğini açıkladı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan da henüz bir açıklama yapılmadı. Umuşun neden iptal edildiği bilinmiyor.

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