Kuzey Kore'de bisiklet ticareti yapan bir çift, "hükümet karşıtı eylemlerde bulundukları" ve halka karşı "kibirli" tutumları nedeniyle idam edildi.

Güney Kore merkezli Daily NK'in haberine göre infaz Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da açık bir alanda düzenlendi. İdamı aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişi izlemek zorunda kaldı.

50'li yaşlardaki çiftin elektrikli bisiklet satışı yaptığı, bisikletlerin onarımıyla ilgilendiği ve bisiklet ile motosiklet parçalarını kiraladığı belirtildi. Sadong Bölgesi Sendika Federasyonu'na bağlı görünen çiftin ani zenginleşmesi ve bölge sakinleri tarafından "kodamanlar" olarak anılması da İngiliz Daily Mail Gazetesi'ne konu oldu.

Habere göre bazı bölge sakinleri çiftin fiyatları yüksek tutmasından, kalite sorunlarından ve çiftin "kibirli tavrı"ndan şikayetçiydi.

Daily NK'in haberine göre çift kurşuna dizildi. Bu arada çiftle bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişinin de sürgün ve yeniden eğitim cezası aldığı bildirildi.