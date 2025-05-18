Kuzey Kore'de savaş hazırlıkları için 'köklü değişim' talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordudan savaş hazırlıklarında "köklü bir değişim" başlatmasını isteyerek, hava savunma ve saldırı sistemlerini geliştirme talimatı verdi.

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun'un haberine göre Kim, ordunun hava tatbikatına katıldı.

Kim, yeni hava savunma ve saldırı sistemlerinin test edildiği tatbikatta orduya seslendi.

HAVA SAVUNMA VE SALDIRI SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRME TALİMATI

Savaşta zafere ulaşmanın "her daim hazır bulunmaktan" ve "kendini savaşa ve siyasi eğitime adamaktan" geçtiğini söyleyen Kim, ordunun tüm birliklerinden, savaş hazırlıklarında "köklü bir değişim" meydana getirmelerini istedi.

Kim, orduya, hava savunma ve saldırı sistemlerini geliştirme talimatı verdi.