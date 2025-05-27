Kuzey Kore’den ABD’ye “Altın Kubbe” uyarısı: "Tehlikeli bir kumar!"

Kuzey Kore, ABD’nin “Altın Kubbe” füze savunma sistemi planına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Amerikan Araştırmaları Enstitüsü, bu planın nükleer silah sahibi ülkelerin güvenliğini tehdit eden “çok tehlikeli” bir girişim olduğunu savunarak, “Bu plan, ABD’nin kibrinin, zorbalığının ve keyfi uygulamalarının en üst noktasıdır. ABD’nin uzay tabanlı askeri altyapıyı önleyici şekilde kullanacağını açıklaması, tehditlere karşı savunma değil, tek kutuplu egemenlik stratejisini destekleyen bir nükleer uzay savaşı senaryosudur” dedi.

“ALTIN KUBBE UZAYI MİLİTARİZE ETME ÇABASI”

Açıklamada, ABD’nin uzayı daha önce savaş alanı olarak gördüğü hatırlatılarak, “Şu anki ABD yönetiminin savunduğu ‘Altın Kubbe’, uzayı militarize etme girişimlerinden biridir. Bu, ABD’nin dünyayı nükleer savaşa sürükleyebilecek suç geçmişini gözler önüne sermektedir” ifadeleri kullanıldı. ABD’nin füze savunma sistemini modernize etmek için “egemen devletlerden gelen tehditleri” bahane ettiği öne sürülerek, “Ana kara savunması gerekçesiyle uzay militarizasyonunu hızlandırma girişimleri, düşman ülkelere yönelik olası bir saldırıyı dilediği zaman başlatarak askeri üstünlük elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu, ABD’nin stratejik hedefidir ve ‘Altın Kubbe’ projesinin öncelikli amacıdır” denildi.

KUZEY KORE’DEN “UZAY SAVAŞI” UYARISI

Açıklamada, “Altın Kubbe” planının küresel silahlanma yarışını körükleyeceği belirtilerek, “Bu plan, nükleer silah sahibi devletlerin güvenlik kaygılarını artırarak uzayı nükleer savaş alanına çevirecek ve küresel nükleer silahlanma ile uzay silahlanma yarışını hızlandıracaktır” uyarısı yapıldı. ABD’nin “uzay uçak gemisi” ve “X-37B” insansız uzay aracı projelerinin de “uzay savaşı” riskini artırdığına dikkat çekildi.

“ABD’NİN PLANLARI TEHLİKELİ BİR KUMAR”

ABD’nin 2016’dan beri Japonya ve Güney Kore ile füze tatbikatları yaptığı ve bu ülkelerde uzay gücü birimleri kurduğu belirtilerek, “ABD, uydusu olan ülkelerle entegre füze savunma sistemi kurarak bu ülkeleri kendine daha bağımlı hale getirmeyi ve olası bir saldırıda bu ülkelerin güçlerini kendi askeri operasyonları için kullanmayı planlamaktadır” ifadelerine yer verildi. ABD’nin uydusu olan ülkeleri “yem” ve “kalkan” olarak kullanmayı hedeflediği öne sürülerek, “Bu, ABD’nin planlarının tehlikeli bir askeri kumar olduğunu kanıtlar” denildi.

“TARİHİN EN BÜYÜK SİLAHLANMA PLANI”

ABD Kongresi Bütçe Ofisi’nin uzay tabanlı önleyici sistemin maliyetinin 542 milyar dolar olabileceğini belirttiği hatırlatılarak, “‘Altın Kubbe’ planı, tarihin en büyük silahlanma planıdır” yorumu yapıldı.

ABD’nin hamlelerinin Kuzey Kore’yi savunma önlemleri almaya zorladığı belirtilerek, “ABD’nin uzayı militarize etme girişimleri küresel güvenliği belirsizleştiriyor. Bu, devletin ve bölgenin güvenliğinin yalnızca mevcut değil, gelecekteki tehditleri de kontrol edebilecek bir güç dengesiyle sağlanabileceğini göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.