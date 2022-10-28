Kuzey Kore'den füze denemesiyle yine ortalığı gerdi. Japon Denizi istikametine iki füze atıldı

Kuzey Kore'nin uluslararası kamuoyunun tepkileri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarına rağmen sürdürdüğü füze denemeleri Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, füze testlerine bir yenisi daha eklendi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Ülkenin doğusundaki Kangwon eyaletinde bulunan Tongchon bölgesinden yerel saat ile 11.59 ile 12.18 saatleri arasında ateşlendiği öğrenilen füzeler Japonya hükümeti tarafından da doğrulanırken, füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirildi.



Kuzey Kore'nin bu seneki 28. füze denemesinin Güney Kore ve ABD'nin 31 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Güney Kore hava sahasında 240 savaş uçağıyla gerçekleştirileceği ortak tatbikatın hemen öncesinde gelmesi Seul-Washington ittifakına gözdağı olarak yorumlandı.