Kuzey Kore’den NATO’ya tepki

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO'nun sonuç bildirgesini yasa dışı ve bağımsız devletlerin haklarını ihlal eden bir belge olarak reddetti.

Bildirgenin "yeni bir soğuk savaş ve çatışmayı kışkırttığı" savunuldu ve ABD'nin uluslararası barışı tehdit eden askeri genişleme girişimlerine karşı durulması gerektiği vurgulandı.

Zirve sonuç bildirgesinde Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin'in de adı geçerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve uzatan herkesi kınıyoruz" ifadesine yer verilmişti.