Kuzey Kore’den NATO’ya tepki

Düzenleme: Kaynak: AA
Kuzey Kore’den NATO’ya tepki

Kuzey Kore, NATO'nun 75. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına olan katkılarını eleştiren bir ifade yer almasını kınadı.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO'nun sonuç bildirgesini yasa dışı ve bağımsız devletlerin haklarını ihlal eden bir belge olarak reddetti.

Bildirgenin "yeni bir soğuk savaş ve çatışmayı kışkırttığı" savunuldu ve ABD'nin uluslararası barışı tehdit eden askeri genişleme girişimlerine karşı durulması gerektiği vurgulandı.

Zirve sonuç bildirgesinde Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin'in de adı geçerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve uzatan herkesi kınıyoruz" ifadesine yer verilmişti.

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