Kuzey Koreli hackerlar 2022'de 700 milyon dolarlık kripto para çaldı

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS), Kuzey Kore'nin 2022'de iki ayrı olayda toplam 700 milyon dolar değerinde dijital para çaldığını doğruladı.

KAYNAK: AA
Kuzey Koreli hackerlar 2022'de 700 milyon dolarlık kripto para çaldı

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, kripto para hırsızlığı ile ülkenin 30 kıtalar arası balistik füze fırlatmasını sağlayacak kadar büyük bir miktara erişti.

NIS yetkilisi, şu anda çalınan kripto paraların nakde çevrilemediğini belirtti ve bu olayın Kuzey Kore'nin toplam döviz gelirinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğu tahmin ediliyor.

Uluslararası toplumun baskısına rağmen, Kuzey Kore'nin kripto varlıkları çalmaya ve paraya dönüştürmeye odaklanacağı ifade edildi. Bu tür siber saldırıların artarak devam ettiği ve Güney Kore ve yurt dışındaki uzay ve savunma endüstrilerine sızma girişimlerinin arttığı da belirtildi.

NIS, Kuzey Kore'nin artan siber saldırılarına karşı koymak için yerel döviz bürolarıyla işbirliğini artıracağını ve Kuzey Koreli bir bilgisayar korsanının sahte belgelerle Güney Kore enerji şirketinin üçüncü ülkedeki ofisine işe girmeye çalıştığını tespit ettiğini duyurdu. Bu olay, dijital para hırsızlığına yönelik mücadelede yerel döviz bürolarının ve şirketlerin dikkatini çekiyor.

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