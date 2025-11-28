Güney Kore, Kuzey Kore bağlantılı hacker grubunun, ülkenin en büyük kripto para borsası Upbit'ten 30,6 milyon dolar değerinde kripto varlık çaldığından şüpheleniyor. Kripto para borsası Upbit'in işletmecisi Dunamu, yaptığı açıklamada, 30,6 milyon dolar değerindeki varlıkların yetkisiz bir cüzdana aktarıldığını tespit ettiklerini ve zararın tamamının şirketin kendi varlıklarıyla karşılanacağını bildirdi.

Yonhap'a konuşan Güney Koreli yetkililer ve sektör temsilcileri, söz konusu kripto hırsızlığının arkasında Kuzey Kore bağlantılı Lazarus hacker grubunun olduğu değerlendirmesinde bulundu. Borsa işlemlerinde inceleme başlatan Güney Koreli yetkililer, saldırının, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus imzası taşıdığına dair bazı ipuçları tespit ettiklerini belirtti.

Yetkililer, Upbit'in "anormal para çekme işlemi" olarak tanımladığı olayda, 2019'da Lazarus'un gerçekleştirdiği kaydedilen 50 milyon dolarlık kripto hırsızlığına benzer yöntemler kullanıldığına dikkati çekti.