Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine kınama

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, üç ülkeden üst düzey yetkililerin, Pyongyang'ın balistik füze denemelerini istişare etmek için Japonya'nın Karuizava şehrinde bir araya geldiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Güney Kore'nin Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kim Gunn, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro ve ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim'in balistik füze denemesinde bulunan Kuzey Kore'yi şiddetle kınadığı bildirildi.

Söz konusu üç yetkilinin "Kuzey Kore'nin artan kışkırtmalarına etkili bir şekilde karşılık vermenin yollarını" görüştüğü vurgulanan açıklamada, Kuzey'in silah geliştirme programlarını fonlayan yaşa dışı para akışının önlenmesi için çabaların artırılması konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin üç ülkenin de Kuzey Kore ile diyaloğa açık olduğunu bir kez daha vurguladığı ve "Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma yoluna geri döndürmek için yakın iletişim ve işbirliğini" güçlendirme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Güney Koreli yetkili Kim, yaptığı değerlendirmede, "Pyongyang'ın artan nükleer saldırı tehditlerine" karşı ülkesinin Japonya ve ABD ile işbirliğini güçlendirdiğini belirterek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "artık yolun sonuna geldiğine" işaret etti.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ DEVAM EDİYOR

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey'in 18 Temmuz'da yerel saatle 03.30 ve 03.46'da Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde iki füze fırlattığını teyit etmişti.

Füze denemelerinin, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan denizaltının, 42 yıl sonra Güney Kore limanına demirlemesi sonrasında yapılması dikkati çekmişti.

PYONGYANG 12 TEMMUZ'DA DA HWASONG-18 TİPİ FÜZE FIRLATMIŞTI

Kuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.