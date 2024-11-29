Kuzey Kore'nin gizli silah üretim tesisleri ifşa oldu

ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun araştırmasına göre, Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullandığı füzelerin üretildiği Hamhung'daki silah fabrikasını büyütüyor. Özellikle KN-23 (Hwasong-11A) ve KN-24 (Hwasong-11B) tipi füzelerin üretildiği tesisin, son yıllarda kapasite artırımı için ciddi değişiklikler geçirdiği bildiriliyor.

FABRİKA GENİŞLEMESİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE TESPİT EDİLDİ

James Martin Nükleer Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan analizlerde, "11 Şubat Tesisi" olarak bilinen fabrikada yeni bir füze montaj binası inşa edildiği ve işçiler için ek konut temellerinin atıldığı belirtildi. Araştırmacı Sam Lair, fabrikanın 2020’den bu yana büyümekte olduğunu ve kapasite artışı için yeni binaların inşa edildiğini söyledi. Yeni montaj binasının, mevcut binanın yüzde 60-70’i büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

Uydu görüntüleri, fabrikanın güvenlik çitlerinin dışında yeni apartmanların temellerinin atıldığını gösteriyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Ağustos 2023’te tesisi ziyaret ederek füzelerin üretim sürecini incelediği, ancak bu görüntülerin daha sonra Kuzey Kore devlet medyasından kaldırıldığı öğrenildi.

RUSYA-KUZEY KORE ASKERİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri işbirliği, Soğuk Savaş’tan bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştı. İki ülke, Haziran ayında karşılıklı savunma paktı imzalayarak, bir saldırı durumunda birbirlerine askeri yardım sağlayacaklarını taahhüt etti. Ayrıca, Batılı yetkililer, binlerce Kuzey Kore askerinin Rusya saflarında Ukrayna’ya karşı savaştığını belirtiyor.

KN-23 FÜZELERİYLE UKRAYNA’YA SALDIRILAR

Rusya, bu yıl Ukrayna’ya yaklaşık 60 Kuzey Kore yapımı KN-23 füzesi fırlattı. Bu saldırılar, en az 28 kişinin ölümüne ve 213 kişinin yaralanmasına yol açtı. Batı yapımı devre kartlarının, Kuzey Kore’nin füze rehberlik sistemlerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Ukrayna’daki bir sivil toplum kuruluşunun raporuna göre, bu kritik parçalar ABD, Hollanda ve Birleşik Krallık merkezli dokuz şirket tarafından üretiliyor.

Kuzey Kore ve Rusya, silah transferlerini reddetse de uydu görüntüleri ve raporlar, bu iddiaları doğrular nitelikte. Uzmanlar, Moskova’nın Pyongyang’a uluslararası yaptırımları ihlal ederek yardım ettiğinden şüpheleniyor.