Kuzey Kore ülkesine sığınan ABD'liyi iade edecek

Güney Kore’deki ABD birliklerinde görev yapan ABD’li Travis King, 18 Temmuz’da Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan iki ülke arasındaki askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesini kapsayan bir tur sırasında Kuzey Kore’ye sığınmıştı.

Bir süre akıbeti bilinmeyen daha sonra Kuzey Kore tarafından gözaltına alındığı açıklanan King’in sınır dışı edileceği açıklandı. Kuzey Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, King’in sorgusunun tamamlandığını ifade ederken, ülkeye yasadışı olarak girdiğini kabul eden King’in ne zaman sınır dışı edileceği ve hangi ülkeye gönderileceğine dair açıklama yapmadı.

Güney Kore'de konuşlu ABD birliklerinde "gözetleme uzmanı" olarak görev yapan 23 yaşındaki King, disiplin suçu nedeniyle ABD'ye geri gönderilmeden hemen önce Incheon Havalimanı'ndan ayrılmayı başarmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan iki ülke arasındaki askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesini kapsayan bir tura katılan King, tur sırasında izinsiz olarak Kuzey Kore sınırını geçmişti. Kuzey Kore, önce bilgilerinin olmadığını savunmuş ancak 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, 18 Temmuz’da izinsiz bir şekilde Kuzey Kore’ye geçen 23 yaşındaki ABD’li Travis King’in gözaltına alındığını doğrulamıştı.