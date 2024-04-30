Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok?

Hiç düşündünüz mü? Kuzey Kutbu belgesellerini izlerken sular neden hep durgundur, Kuzey Kutbunda neden hiç dalga oluşmuyor. Buz tabakasının erdiği zamanlarda dahi kuzey kutbunda dalga olmamasının nedeni elbette var.