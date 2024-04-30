Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok?

Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok?
Kaynak: Haber Merkezi
Hiç düşündünüz mü? Kuzey Kutbu belgesellerini izlerken sular neden hep durgundur, Kuzey Kutbunda neden hiç dalga oluşmuyor. Buz tabakasının erdiği zamanlarda dahi kuzey kutbunda dalga olmamasının nedeni elbette var.
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Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok? 1

Okyanuslarda, denizlerde olan dalgalar kimi zaman onlarca metre yüksekliğe ulaşarak korkutucu görüntülere neden olmaktadır.

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Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok? 2

Devasa gemilerin kâğıt gemiye döndüğü bu dalgalar izleyen herkesi korkutur, orada olmayı bir anlığına dahi hayal eden kişilerin içinde bir ürperti hissi oluşuyor.

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Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok? 3

Fakat dikkatlerden kaçan bir detay ise Kuzey Kutbu denizinde neredeyse kimsenin bir dalga görmemesi oldu.

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Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok? 4

Bu durumun bilimsel bir açıklaması da mevcut elbette. Kuzey Buz Denizi okyanusların en küçüğüdür. Ve bu deniz Rusya, Alaska, Kanada ve Kuzey Avrupa toprakları tarafından çepeçevre sarılmıştır.

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Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok? 5

Bu nedenden dolayı da dünyanın 4 bir yanında meydana gelen fırtınalardan sebep büyük okyanus dalgalarının Kuzey Buz Denizi’ne ulaşmasını engeller.

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Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok? 6

Kış aylarında neredeyse tamamen donan deniz yüzeyi yaz aylarında bile bu buz, merkezdeki bütün derin suları kapsar.

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Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok? 7

Kuzey kutbunda yıl boyunca hava durumu genel olarak sakin seyreder ve sıcaklık değişimi oldukça düşüktür.

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Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok? 8

Burada meydana gelen dalgalar sadece o bölgede oluşan rüzgarlardan oluşur. Bu sebepten çok fazla ivme alamayan dalgalar oldukça küçüktür ve genelde çok uzağa gidemezler.

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