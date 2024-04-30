Kuzey Kutbunda neden hiç dalga yok?

Okyanuslarda, denizlerde olan dalgalar kimi zaman onlarca metre yüksekliğe ulaşarak korkutucu görüntülere neden olmaktadır.
Devasa gemilerin kâğıt gemiye döndüğü bu dalgalar izleyen herkesi korkutur, orada olmayı bir anlığına dahi hayal eden kişilerin içinde bir ürperti hissi oluşuyor.
Fakat dikkatlerden kaçan bir detay ise Kuzey Kutbu denizinde neredeyse kimsenin bir dalga görmemesi oldu.
Bu durumun bilimsel bir açıklaması da mevcut elbette. Kuzey Buz Denizi okyanusların en küçüğüdür. Ve bu deniz Rusya, Alaska, Kanada ve Kuzey Avrupa toprakları tarafından çepeçevre sarılmıştır.
Bu nedenden dolayı da dünyanın 4 bir yanında meydana gelen fırtınalardan sebep büyük okyanus dalgalarının Kuzey Buz Denizi’ne ulaşmasını engeller.
Kış aylarında neredeyse tamamen donan deniz yüzeyi yaz aylarında bile bu buz, merkezdeki bütün derin suları kapsar.
Kuzey kutbunda yıl boyunca hava durumu genel olarak sakin seyreder ve sıcaklık değişimi oldukça düşüktür.
Burada meydana gelen dalgalar sadece o bölgede oluşan rüzgarlardan oluşur. Bu sebepten çok fazla ivme alamayan dalgalar oldukça küçüktür ve genelde çok uzağa gidemezler.